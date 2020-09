Verso Milan-Bologna, Calhanoglu in gran spolvero: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN-BOLOGNA – Il Milan questa sera inizia la Serie A 2020-21 ospitando il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che cercherà di riscattarsi dopo il 5-1 dell’ultimo precedente a San Siro.

Tra gli uomini più in forma nella squadra di Stefano Pioli c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco dal post lockdown ha preso parte al maggior numero di gol in Serie A: 14 (sei reti e otto assist). Un’altra curiosità su Calhanoglu riguarda il Bologna: i felsinei sono l’unico avversario contro cui il trequartista ha sia segnato che fornito assist in più di un match in Serie A (due volte).

RAFAEL LEO E’ TORNATO A MILANELLO!