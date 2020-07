Verso Milan-Atalanta: emergenza in difesa per i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista della gara contro l’Atalanta di venerdì sera, Stefano Pioli dovrà fare i conti con l’emergenza in difesa. I rossoneri, infatti, avranno Theo Hernandez e Bennacer appiedati dal giudice sportivo e certe anche le assenze di Romagnoli e Conti per infortunio. Per 3/4 dunque la difesa sarà composta da riserve, mentre in mediana a fianco di Kessie agirà Biglia.

PER ROMAGNOLI SOSPETTO STIRAMENTO E STAGIONE TERMINATA

