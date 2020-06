Verso Lecce-Milan, Pioli allontana Rangnick. Parola d’ordine: concentrazione

MILAN NEWS – “Per quanto mi riguarda non è complicato lavorare in mezzo alle voci. Siamo professionisti, non possiamo farci distrarre da nulla, sul futuro chi lo sa. Non è una priorità per nessuno, abbiamo un obiettivo e dobbiamo rincorrerlo. Alla fine chi dovrà decidere lo farà, anche io lo farò, ma adesso attenzione a questi 40 giorni“. Parole firmate Stefano Pioli, che da mesi convive con le fastidiose voci di un arrivo ormai imminente di Ralf Rangnick al suo posto. L’allenatore rossonero ha presentato la partita contro il Lecce di domani, che decreterà la ripresa del campionato per il Milan.

Non è difficile interpretare queste parole, in sintesi Pioli non ha fatto altro che ribadire che fino a fine stagione l’obiettivo sarà quello di isolare la squadra da distrazioni esterne. La mission europea è troppo importante da raggiungere e non si deve far altro che rimanere concentrati. La parola concentrazione è stata più volte ripetuta dall’ex Fiorentina, che ha assicurato che i suoi ragazzi sono “concentrati e motivati”. Ma non tutti hanno dimostrato di avere questa attitudine, come per esempio Rafael Leao, che Pioli non ha esitato a bacchettare: “Voglio di più da Leao. Deve essere più sicuro delle sue potenzialità”.

Dichiarazioni che non fanno altro che rafforzare la fame di Europa che il Milan ha in questo momento. “Noi siamo il Milan, dobbiamo dare il massimo fino alla fine” è una frase che Pioli utilizza per fare leva su un senso d’appartenenza perduto nei ultimi anni, che va necessariamente risvegliato. Tutto questo non può avere concretezza se tutto l’ambiente non pensa soltanto alle questioni di campo. Pioli ha tutta l’intenzione di provarci, il risultato poi sarà sotto gli occhi di tutti a fine stagione.

