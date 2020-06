Verso Lecce-Milan, il report dell’allenamento dei rossoneri

MILAN NEWS – Penultimo giorno di allenamento a Milanello per i rossoneri in vista della ripresa del campionato, fissata allo stadio di Via del Mare di Lecce contro i giallorossi padroni di casa lunedì 22 giugno alle ore 19.30. Paolo Maldini e Frederic Massara presenti al centro sportivo per seguire l’allenamento odierno.

IL REPORT

Squadra in campo sul rialzato per il consueto riscaldamento tra gli ostacoli bassi e le sagome. Terminata la fase di attivazione muscolare, subito spazio al lavoro tattico seguito da una partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione di oggi.

Fonte: acmilan.com

