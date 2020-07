Verso Lazio-Milan, sfida fantasia tra Calhanoglu e Luis Alberto

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella tra Lazio-Milan è una bella sfida che avrà due uomini chiave: Hakan Calhanoglu per i rossoneri e Luis Alberto per i biancocelesti.

Entrambi dovranno dare il massimo perchè sia la Lazio e sia il Milan hanno dei problemi: la squadra di Inzaghi è senza Immobile e Caicedo (squalificati), mentre quella di Pioli ha Ibrahimovic e Rebic non in perfette condizioni. Per questo motivo il loro apporto sarà più determinante.

Calhanoglu ha già segnato con la Lazio, però con un’altra maglia, cioè quella del Bayer Leverkusen. Nell’estate 2015 il turco eliminò i biancocelesti ai playoff di Champions grazie anche al suo gol. In panchina? Stefano Pioli. A proposito, il tecnico ha esaltato in più occasioni Calhanoglu: “Può diventare un top, non solo un ottimo giocatore. E’ un leader sia tecnico che morale”.

In realtà queste parole non stupiscono. Calhanoglu, infatti, è sempre stato uno degli inamovibili della squadra rossonera sia con Montella, sia con Gattuso e ora con Pioli. Escludendo un periodo di down dovuto anche ad alcune vicende familiari, il turco è sempre stato un punto fermo. In questo momento Calhanoglu è in ottima condizione sia fisica e mentale e dunque Pioli si affida a lui per battere la Lazio. INTANTO INCONTRO TRA MALDINI E GAZIDIS. ECCO COSA SI SONO DETTI, CONTINUA A LEGGERE >>>