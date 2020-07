Verso Lazio-Milan, rossoneri sempre in gol dal 2012 contro i biancocelesti

MILAN NEWS – Il problema del gol in casa Milan in questa stagione è stato abbastanza evidente finora. A parte le ultime tre partite, in cui sono stati segnati 8 gol, i rossoneri hanno spesso occupato il posto come uno dei peggiori attacchi della Serie A. Un trend che si contrappone alla vena realizzativa del Diavolo quando incontra la Lazio: a partire dallo 0-2 nel 2012, infatti, il Milan è andato sempre a segno nelle successive 15 partite giocate contro la squadra biancoceleste.

