Verso Inter-Milan, Trevisani: “Cambio modulo per Pioli? Io non lo farei”

ULTIME NEWS MILAN – Si è parlato molto di un possibile cambio di modulo per il Milan in vista del Derby di domenica. Stefano Pioli sta pensando di lasciare in panchina Rafael Leao e Rebic per avanzare Calhanoglu sulla trequarti. Dal 4-4-2 si passerebbe ad un più conservativo 4-4-1-1. Ecco le parole di Riccardo Trevisani in merito a questa possibilità: “4-4-1-1? Sarei molto sorpreso, perchè sarebbe un messaggio di preoccupazione. Non terrei fuori sia Leao che Rebic dall’inizio, però ovviamente Pioli sa quello che fa”. Intanto ecco le parole di Silvio Berlusconi sui suoi Derby preferiti vissuti da presidente del Milan, continua a leggere >>>

