Verso Inter-Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic giocherà se …”

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport‘ a Milanello alla vigilia di Inter-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le ultime sul 38enne centravanti svedese del Diavolo.

““In riferimento alle condizioni di Ibrahimovic vi abbiamo raccontato ormai da 7-8 giorni qual è il decorso: un’influenza una settimana fa unita ad un affaticamento al polpaccio. Ibrahimovic non ha saltato la partita contro il Verona solo per l’influenza, e infatti l’abbiamo notato nei giorni successivi in cui si è sempre allenato a parte con un lavoro differenziato e specifico, propedeutico al rientro in gruppo”.

“Ieri ha lavorato con la squadra sul campo a parte la partitella, se oggi lavorerà con la squadra, così come Stefano Pioli ha detto che dovrebbe fare, allora Ibra giocherà dal primo minuto il derby”, ha concluso Di Stefano. Per le dichiarazioni integrali rilasciate da Pioli nel corso della conferenza stampa odierna, continua a leggere >>>

