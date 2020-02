Verso Inter-Milan, Conte: “Ibrahimovic? Mi auguro di affrontare i migliori”

NEWS INTER – Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile in vista di Inter-Milan di domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘. Interpellato dai giornalisti su Zlatan Ibrahimovic, stella del Milan che dovrebbe recuperare per il derby, Conte ha sottolineato:

“Penso sia giusto che nelle partite importanti tutti i migliori siano a disposizione. Ne giova lo spettacolo. Stiamo parlando di un campione che, come ho detto prima, ha portato esperienza, qualità, carisma e personalità al Milan. Grande rispetto per lui. Ha giocato anche nell’Inter, sarà anche per lui una partita da emozioni forti. Mi auguro di affrontare sempre i migliori”. Per le dichiarazioni integrali di Conte, continua a leggere >>>

