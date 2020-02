Verso Fiorentina-Milan, la statistica sui gol segnati dai rossoneri contro la Viola

ULTIME NEWS MILAN – Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic il Milan trova la porta con più frequenze ed è riuscita a fare un passo in avanti anche dal punto di vista dei risultati. Stasera ci sarà da affrontare una Fiorentina temibile, che arriva dalla roboante vittoria per 5-1 in casa della Sampdoria. Ma c’è una statistica che potrebbe far sorridere i rossoneri: quella viola, infatti, è la formazione contro cui il Milan ha segnato più gol in Serie A (247). Intanto ecco le immagini relative al risveglio muscolare di stamattina, continua a leggere >>>

