Verso Fiorentina-Milan, i numeri spaventosi di Rebic nel 2020

ULTIME NEWS MILAN – Dopo un inizio di stagione decisamente a rilento, Ante Rebic ha deciso di svegliarsi e di trascinare il Milan alla vittoria in più occasioni: da subentrato contro Udinese e Brescia e nell'ultima gara contro il Torino, per citarne alcune. Il croato nel 2020 ha segnato cinque reti in sei presenze in campionato, lo stesso rendimento di Krzysztof Piątek in rossonero dopo le sue prime sei presenze nella competizione della scorsa stagione. L'ex Eintracht da gennaio ha realizzato il 50% dei gol del Milan in Serie A (5 su 10) e ha preso parte a 7 delle ultime 7 reti rossonere in tutte le competizioni.

