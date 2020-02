Verso Fiorentina-Milan, cinque diffidati per la Viola: ecco chi sono

ULTIME NEWS MILAN – Fiorentina-Milan sarà un match importantissimo per le ambizioni di entrambe le squadre. La Viola, però, dovrà stare molto attenta ai cartellini gialli se non vuole rimanere decimata per la prossima partita. Sono, infatti ben cinque i diffidati per la squadra di Beppe Iachini e si tratta di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, German Pezzella, Pol Lirola e Alfred Duncan. Il Milan, invece, ha due diffidati: ecco chi sono, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android