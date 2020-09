Verso Crotone-Milan, due ex rossoneri tra le fila rossoblù: ecco chi sono

In campo due ex

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria sofferta contro il Bodø/Glimt, che il Milan deve subito fare i conti con la seconda giornata di campionato. Domani, alle ore 18, i rossoneri affronteranno il Crotone allo stadio ‘Ezio Scida’. Un match che vedrà due ex giocatori della Primavera del Diavolo: si tratta di Niccolò Zanellato (classe 1998) e Giovannni Crociata (classe 1996). Con ogni probabilità soltanto il primo scenderà in campo dal primo minuto, per il secondo soltanto panchina.

Ottimi rapporti tra le società

I due giocatori sono soltanto gli ultimi di un sodalizio vincente tra Milan e Crotone. Si ricordano anche i prestiti, negli anni passati, di Stefan Simic e Gabiele Bellodi. Ultimo, non certo per importanza, Giovanni Stroppa, giocatore ed ex allenatore delle giovanili rossonere.

