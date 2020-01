Verso Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Ibrahimovic possibile titolare

NEWS MILAN – Come viene riportato da Sky Sport, Stefano Pioli sta cercando delle soluzioni per risollevare il Milan da una situazione davvero complicata. Dopo la bruttissima sconfitta contro l’Atalanta è arrivato il deludente pareggio in casa contro la Sampdoria, e dunque l’allenatore deve cercare in qualche modo di dare una scossa

Uno dei problemi da risolvere è il rendimento deficitario di Suso, ormai in rottura con il popolo rossonero, e quindi Pioli starebbe pensando un 4-3-1-2 con Calhanoglu trequartista (o Bonaventura) alle spalle di Ibrahimovic e Rafael Leao. I prossimi allenamenti daranno delle indicazioni più chiare in tal senso. Intanto ecco la prima alternativa a Todibo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android