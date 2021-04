Verratti positivo al Coronavirus, è l’ennesimo contagiato nell’Italia

Verratti è l'ennesimo componente dell'Italia di Mancini a risultare positivo al Coronavirus. Lo comunica il PSG.

Arriva un nuovo positivo dal ritiro dell'Italia di Roberto Mancini e si tratta di Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è risultato positivo al Covid-19, una volta tornato nel ritiro della propria squadra di club. Il classe 1992 dovrà quindi saltare il match di Champions League contro il Bayern Monaco. Ad annunciarlo è stato proprio il PSG. Il mediano aveva giocato due delle tre partite disputate dalla nazionale azzurra. Verratti, però, era tornato in anticipo a Parigi, il 29 marzo, saltando così la terza gara di qualificazione ai Mondiali 2022, quella contro la Lituania in trasferta. Si aggiunge a molti componenti dello staff e ad alcuni giocatori, anch'essi positivi.