Verona-Milan, ora tocca a Ibrahimovic: c’è il clima giusto per esaltarsi

Tuttosport si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che partirà dalla panchina. Lo svedese vuole lasciare il segno

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. Il Milan deve vincere contro il Verona per tornare in testa alla classifica e per farlo servirà il massimo da tutti i giocatori. In particolare ci si aspetta molto dallo svedese, che vuole terminare nel migliore dei modi la stagione e chissà, la sua carriera.

Ibrahimovic non segna da 4 mesi, cioè dallo scorso 9 gennaio nella trasferta di Venezia. E' vero che ci sono stati tanti problemi fisici, ma questo digiuno è troppo grande soprattutto per uno come Zlatan. Quella di stasera potrebbe essere però la partita giusta per il centravanti, che nelle difficoltà si esalta. Lo dimostra anche la grande prova contro la Roma all'Olimpico in questa stagione.

Da un certo punto di vista la partita di stasera è simile a quello contro i giallorossi di Mourinho. Ci sono state polemiche per biglietti e per i tanti rossoneri presenti allo stadio e in più alcuni tifosi del Verona hanno esposto uno striscione fuori lo stadio contro Ibrahimovic e la caccia, una delle passioni dell'attaccante. Insomma, potrebbe esserci il clima giusto per esaltare uno come Ibra. Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI