Verona-Milan, nuova esclusione per Romagnoli | Serie A News

Milan, Romagnoli ha perso il posto

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra su Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan vive forse il momento più difficile da quanto veste la maglia rossonera. Non tanto per i risultati, visto il secondo posto in classifica, ma perchè l’ex Sampdoria sembra aver perso il posto da titolare.

Contro l’Hellas Verona, infatti, Pioli è intenzionato a schierare la coppia difensiva composta da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Per Romagnoli, quella contro gli uomini di Juric, sarebbe la seconda esclusione dopo quella contro la Roma all’Olimpico. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: Maldini segue due gioielli della Serie A.