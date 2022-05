Verona-Milan, Florenzi torna a disposizione di Pioli

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, torna a disposizione per Verona-Milan, gara che si gioca che questa sera al Bentegodi

Alessandro Florenzi, terzino rossonero, torna a disposizione per Verona-Milan, partita che si giocherà questa sera al Bentegodi. L'ex Roma andrà ovviamente in panchina, con Davide Calabria che partirà dal primo minuto sulla fascia destra. Florenzi, infortunatosi contro il Bologna lo scorso 4 aprile, può tornare molto utile a Stefano Pioli in queste ultime tre gare, soprattutto a gara in corso. Fuori dalla lista dei convocati Maldini e Lazetic, che non sono partiti per Verona. Stasera, come detto, c'è Verona-Milan: ecco dove vedere la partita.