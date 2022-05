Verona-Milan, Bentegodi tutto esaurito: metà sarà rossonero

Stasera al Bentegodi, alle 20:45, c'è Verona-Milan: lo stadio sarà tutto esaurito e metà sarà occupato dai tifosi rossoneri

Questa sera, alle 20:45, è in programma Verona-Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bentegodi sembrerà un po' San Siro. Lo stadio sarà tutto esaurito, ma metà dei posti sarà occupata dai tifosi rossonero. Ci saranno infatti 3,475 milanisti in Curva Nord, cioè nel settore ospiti, ma i tifosi del Diavolo saranno molti di più, visto che occuperanno praticamente tutti i settori dello stadio. Sarà una partita molto calda, ma l'Osservatorio non ha riscontrato particolari criticità. La speranza dei rossoneri, ovviamente, è quella di festeggiare e di ritornare nuovamente in testa alla classifica. Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra