Verona, Juric: “Milan in corsa per lo scudetto, è una squadra forte”

Verona, Juric sul Milan da scudetto

Gli ultimi risultati negativi del Milan hanno permesso all’Inter di iniziare una piccola fuga verso il titolo. Rossoneri fuori dalla lotta allo scudetto in maniera definitiva? Ivan Juric non la pensa affatto così. L’allenatore del Verona, in conferenza stampa, ha espresso la sua opinione in merito. Le dichiarazioni: “Se il Milan è ancora in corsa per lo scudetto? Penso proprio di sì. La strada è ancora lunga. Il Milan quest’anno ha dimostrato di essere una squadra forte, bella, dinamica, organizzata. Sì, sono ancora in corsa“. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan