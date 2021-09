Varriale indagato per stalking. L’ex compagna: “Insulti e lesioni”. Lui nega

Varriale, giornalista della Rai, sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento dalla Procura di Roma dopo la denuncia.

Il volto tv del calcio in Rai e fino all’estate scorsa vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, è stato sottoposto dal gip Monica Ciancio alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dalla ex compagna e alla prescrizione di "non comunicare con lei" e di "allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza". Questo è l'esito di un'indagine per stalking, atti persecutori e lesioni personali coordinata dalla Procura di Roma e durata poco più di un mese. Lo riporta il Corriere della Sera. La donna, giovane imprenditrice, aveva intrapreso la relazione col 61enne circa un anno fa: “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina...” Così, la Procura ha concluso che: ”Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.