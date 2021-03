Van Basten, pazza idea: “Togliamo il fuorigioco, il calcio sarebbe migliore”

Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, lancia una proposta rivoluzionaria per il mondo del calcio. Ecco la sua convinzione

Marco Van Basten , ex attaccante del Milan, lancia una proposta rivoluzionaria per il mondo del calcio. Ecco la sua convinzione ai microfoni di 'Sky Sports': "Sono sempre stato critico circa la regola del fuorigioco perché sono convinto che non sia una buona regola. Vorrei dimostrare che il calcio è possibile anche senza la regola del fuorigioco. Anzi sono convinto che il calcio sarebbe migliore senza . Il calcio è un gioco fantastico, ma penso ancora che dobbiamo fare molto di più per renderlo migliore, più spettacolare, più interessante, più emozionante. Dobbiamo lavorare su questo punto".

"La gente non vuole vedere i giocatori che perdono tempo, che ritardano le rimesse laterali e che sprecano minuti stando a terra. Dobbiamo fare qualcosa per evitare questi comportamenti, gli spettatori vogliono azione. Ci sono troppe situazioni dove si sta guardando il nulla, questo non va bene per il gioco. Tempo effettivo? Sarebbe una grande cosa per il calcio, dobbiamo solo lavorarci. Rimane sempre un grande sport, ma possiamo migliorare nel renderlo più onesto e corretto".