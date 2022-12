Valore rosa Milan – Pobega, da fantasma a jolly: il suo valore oggi

In casa Milan è cresciuto parecchio anche Tommaso Pobega, passato da essere inutilizzato a diventare un importante jolly

Fabio Barera

Nelle ultime uscite del Milan, a causa dell'assenza di Theo Hernandez e una condizione non propriamente ottimale di Fodé Ballo-Touré, sulla fascia sinistra si è visto un volto nuovo. Il tecnico del Diavolo Stefano Pioli, infatti, ha deciso di fare un esperimento, spostando Tommaso Pobega dal cerchio di centrocampo alla corsia mancina.

Il mediano italiano, quindi, è passato dall'essere mandato in prestito per proseguire nel percorso di crescita, al diventare un importante jolly. Finora la scelta di Pioli di proporlo sulla fascia ha dato parzialmente i suoi frutti. Pobega infatti, pur avendo margini di miglioramento in fase difensiva, ha dimostrato di poter creare qualche pericolo alle difese avversarie con i suoi cross.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, prima di fare il salto tra i grandi viene mandato in prestito in diverse occasioni, tornando sempre alla base e facendo sempre lo stesso percorso. Il classe 1999 gioca la sua prima stagione nel calcio che conta nel 2018, quando diventa di fatto uno dei titolari della Ternana in Serie C. Qui segna tre reti in 32 presenze, ma per la dirigenza rossonera deve ancora crescere.

Milan, i rossoneri scoprono un duttile Pobega — Il passo successivo è inevitabilmente il salto di categoria e a puntare sul mediano del Milan è il Pordenone. I friulani, mai competitivi come in quella stagione, raggiungono addirittura la zona Play Off, grazie anche alle prestazioni di Pobega. Nelle 33 apparizioni mette a segno 5 gol e 4 assist, dimostrando al Diavolo di poter valere una possibilità.

Nel suo percorso verso l'esordio in rossonero non poteva che esserci la Serie A, prima nel sorprendente Spezia di Vincenzo Italiano e poi nel rinato Torino di Ivan Juric, siglando in tutto 10 reti. A quel punto era chiaro che Pobega fosse pronto per la definitiva consacrazione con la casacca del Milan.

La sua crescita non ha ancora raggiunto i livelli dei suoi compagni di squadra, forse anche perché non ha vinto come gli altri lo scudetto. Secondo transfermarkt.it, comunque, da un valore iniziale di 75 mila euro, quando il Milan lo girò in prestito alla Ternana, oggi ha raggiunto i 18 milioni, che potrebbero presto aumentare.