Valore rosa Milan – Maignan paga gli infortuni: il suo valore oggi

Raccogliere l'eredità di quello che a detta di tanti sarebbe potuto diventare, o forse era già, il miglior portiere al mondo, non deve essere certo facile. Soprattutto se sei conosciuto, ma fino a quel momento hai militato solamente nel Lilla , che non è certo la squadra più seguita in Francia.

E invece Mike Maignan al Milan si è disimpegnato più che bene, riuscendo non solo a sostituire il partente Gianluigi Donnarumma , ma addirittura riuscendo a farlo dimenticare ai tifosi rossoneri. L'affare che ha portato a Milanello l'estremo difensore transalpino è l'ennesimo capolavoro della dirigenza del club di via Aldo Rossi.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano già intuito come sarebbe andato a finire il tira e molla con Gianluigi Donnarumma e il suo agente Mino Raiola. E sono andati a pescare, come spesso avvenuto, in Ligue 1, accaparrandosi in anticipo le prestazioni di Mike Maignan, portiere del Lilla campione di Francia.