Valore rosa Milan – L’exploit di Tonali: il suo valore di mercato oggi

Anche Sandro Tonali ha vissuto un exploit nelle sue stagioni al Milan che ha comportato un aumento del suo valore di mercato

Fabio Barera

Un futuro da campione già scritto, l'interesse dei maggiori club di Serie A e la volontà di investire su un talento in erba. Queste erano le aspettative che si avevano su Sandro Tonali quando ancora guidava il centrocampo del Brescia, ma già mostrava tecnica, fisicità e personalità da leader.

La trattativa con cui il classe 2000 arriva al Milan è complicata, perché a volerlo non è solo il club di via Aldo Rossi, sulle sue tracce si è messo anche l'Inter. Del suo passaggio in rossonero tanto si deve alla volontà dello stesso Tonali, che convince addirittura il presidente Cellino a lasciarlo partire in direzione Milanello.

Il mediano italiano, infatti, è da sempre tifoso rossonero e chiaramente sogna di giocare per la squadra che ha amato sin da quando era bambino, nella quale ha militato il suo idolo Gennaro Gattuso. I paragoni che si sprecano per Tonali sono tanti, primo fra tutti quello con Andrea Pirlo, ma la prima stagione al Milan è tutt'altro che positiva.

Milan, il cambio di passo di Sandro Tonali — Nonostante ciò il Milan crede nelle qualità del giovane centrocampista e sa che ha bisogno di tempo per mostrare a pieno le sue qualità. Attraverso una complicata trattativa con il Brescia per l'adeguamento delle richieste economiche per il riscatto, il Diavolo riesce ad acquisirlo definitivamente. Il tutto grazie alla decisione dello stesso Tonali di abbassare il proprio stipendio.

Ed ecco che la fiducia riposta dal Milan nell'ex Brescia è presto ripagata. Ad oggi Sandro è diventato un leader in campo, si inserisce in area di rigore senza palla, fisicamente è difficile da contrastare e anche a livello tecnico è in continua crescita. A questo si aggiungano le 6 reti siglate in Serie A in due stagioni.

Secondo quanto riferito dal portale transfermarkt.it, quando il Milan lo prelevò dal Brescia il suo valore ammontava a circa 27 milioni di euro e i rossoneri erano riusciti a strapparlo alle Rondinelle per poco meno di 20 milioni. Ad oggi Tonali vale 5o milioni di euro, praticamente il doppio rispetto a solo due anni fa, a dimostrazione dell'exploit vissuto dal ragazzo, che ricordiamo essere un classe 2000.