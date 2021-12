VALORE ROSA MILAN – Boom di Tonali: il suo valore oggi

Il centrocampista Sandro Tonali è uno dei giocatori più cresciuti nel Milan negli ultimi mesi. Vediamo insieme il suo valore

Salvatore Cantone

E' tempo di feste, dunque, come sempre, è tempo di bilanci. In casa Milan uno dei giocatori più cresciuti è sicuramente Sandro Tonali. Considerando la scorsa stagione, l'ex Brescia è quello che ha sicuramente fatto più passi in avanti.

Arrivato nel settembre 2020, Tonali non è riuscito a imporsi nel Milan. Timido, spaesato, il centrocampista ha pagato sicuramente il passaggio in una big. La sia stagione non è stata all'altezza, tanto è vero che da qualcuno aveva messo in discussione il suo futuro in rossonero.

Le cose però sono andate in maniera diversa. Tonali alla fine è stato riscatto al Milan, proponendogli un ingaggio più basso rispetto al passato, ma Sandro non ha fatto una piega. Ha dimostrato con i fatti di volere il Diavolo e i fatti gli stanno dando ragione. Tonali ha cambiato completamente passo, diventando praticamente indispensabile per Stefano Pioli.

Per vedere la crescita di Tonali, basta vedere i suoi dati su transfermarkt.it. Il valore attuale è di 27 milioni di euro, che è molto di più rispetto ai 15 milioni di euro del gennaio 2019. Certo, il valore più basso rispetto ai 32 milioni dell'agosto 2000, ma è naturale che il valore sia destinato a crescere. L'obiettivo del centrocampista è quello di conquistare non solo il Milan, ma anche la Nazionale. Continuando così ci riuscirà. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie