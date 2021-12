VALORE ROSA MILAN – Boom di Theo Hernandez: il suo valore oggi

Arrivato al Milan quasi da sconosciuto, oggi Theo Hernandez è uno dei terzini più forti in circolazione: ecco il suo valore di mercato

Enrico Ianuario

Probabilmente l'acquisto di Theo Hernandez è stata la migliore operazione in entrata compiuta da Paolo Maldini. Il blitz ad Ibiza nell'estate del 2019 è stato di fondamentale importanza per far sì che il terzino francese potesse vestire la maglia del Milan. L'ex capitano rossonero ha fiutato il colpaccio vedendo il calciatore in questione con voglia di rivalsa, considerate le sue non fortunate avventure in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid prima e del Real Madrid dopo. Sebbene con i 'blancos' abbia vinto tutto quello che c'era da vincere, nelle gerarchie di Zinedine Zidane Marcelo era in prima posizione rispetto all'attuale terzino rossonero.

Giunto alla sua terza stagione con il Milan, Theo Hernandez ha da poco superato le cento presenze con il Diavolo. Fino ad ora si registrano 16 gol per il classe 1997, ma a rendere fenomenale questo giocatore sono la sua forza fisica e la sua prorompente progressione palla al piede. Probabilmente dovrebbe curare ancora di più l'aspetto difensivo, in cui a volte pare essere leggermente superficiale. In ogni caso nulla da rimproverare al buon Theo, al quale piace molto ai tifosi rossoneri che finalmente possono vedere un terzino degno di nota.

Acquistato per circa 21 milioni di euro, oggi Theo Hernandez ne vale più del doppio. Con il contratto in scadenza nel 2024, il cartellino dell'ex Real Madrid vale circa 50 milioni di euro. Nonostante le sue brillanti prestazioni delle ultime stagioni abbiano attirato le attenzioni di diversi club come il PSG, il laterale francese non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Milan. E adesso che sta mettendo sù famiglia proprio a Milano, sarà ancora più difficile sottrarlo al club di via Aldo Rossi.