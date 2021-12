VALORE ROSA MILAN – Boom di Rafael Leao: il suo valore oggi

Rafael Leao è uno dei giocatori del Milan che è cresciuto di più negli ultimi mesi: il suo valore di mercato è in costante ascesa

A spiegarlo è stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic: "Rafael Leao si è convinto da solo a correre però, non è venuto da me. Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui. Non riuscivo ma nel precampionato è esploso e partito da solo". Il problema dunque era soprattutto mentale, con Rafa che ha capito che serviva qualcosa in più per giocare in un club così importante come il Milan.