VALORE ROSA MILAN – Boom di Pierre Kalulu: il suo valore oggi

Nonostante non sia uno dei titolarissimi del Milan, Pierre Kalulu si sta mettendo in mostra crescendo sempre di più: ecco il suo valore oggi

Enrico Ianuario

Pierre Kalulu è senza dubbio il fiuto del difensore che risiede in Paolo Maldini. Acquistato per un solo milione di euro dal Lione prima ancora di debuttare tra i professionisti, il francese si è rivelato un vero e proprio colpo da 90. Nonostante le sole 32 presenze con la maglia rossonera, il classe 2000 ogni volta che gioca dà la sensazione di giocare come un veterano. Sempre attento, bravo a difendere così come lo è ad attaccare, Kalulu rispecchia alla perfezione quello che è il progetto Elliott.

La sua avventura con il Milan, a livello personale, gli è valsa anche la convocazione nella Nazionale Under 21 francese ed è stato impegnato anche alle Olimpiadi di Tokyo, seppur la spedizione olimpica non sia stata memorabile. Kalulu è una risorsa fondamentale per Stefano Pioli. Nasce da terzino destro, ma può ricoprire letteralmente tutti i ruoli della difesa. La sua duttilità è ben apprezzata dall'allenatore rossonero così come dalla dirigenza di via Aldo Rossi, sempre attenta a questo tipo di giocatori.

Come detto prima, Kalulu è arrivato a Milanello acquistato per un solo milione di euro. Arrivato nella quasi totale indifferenza generale, oggi il suo valore di mercato è letteralmente esploso. In scadenza di contratto con i rossoneri nel giugno del 2025, ad oggi l'ex Lione vale circa 7 milioni di euro. In ogni caso non sembrerebbe essere nei piani della società di via Aldo Rossi cedere il difensore, considerato un calciatore valido per il presente, ma soprattutto per il futuro dei rossoneri. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie