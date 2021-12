VALORE ROSA MILAN – Boom di Mike Maignan: il suo valore oggi

Il valore di mercato di Mike Maignan è decisamente cresciuto da quando veste la maglia del Milan: ecco quanto vale oggi il portiere rossonero

Enrico Ianuario

Arrivato al Milan in estate per raccogliere la pesante eredità lasciata da Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan ha dimostrato di essere un portiere all'altezza di chi lo precedeva. Nonostante sia più esperto dell'attuale numero 50 del PSG, ciò non toglie che la sua crescita sia stata esponenziale sia sul piano del gioco che su quello del calciomercato. Parentesi infortunio a parte che lo ha tenuto ai box per un mese, Maignan ha brillantemente superato la sua defezione al polso sinistro ed è tornato a volare tra i pali della porta rossonera.

Un portiere dotato di carisma, mentalità vincente, leadership, oltre ad essere bravo con le mani lo è anche con i piedi. Maignan è un portiere completo sotto tutti i punti di vista e grazie a queste sue qualità ha scacciato in poco tempo i fantasmi di Donnarumma. Come si diceva prima, l'ex portiere del Lille è arrivato in estate per una cifra intorno ai 16 milioni di euro. Inizialmente potevano sembrare tanti, ad oggi si può tranquillamente dire che si è trattata di una spesa normale, se non scontata, considerato quanto fatto vedere sul campo.

Oggi il suo valore di mercato si è impennato arrivando a sfiorare i 25 milioni di euro. Certamente non è nei piani della dirigenza rossonera privarsi del portiere francese, considerato uno dei pilastri del presente, ma anche del futuro, della rosa di Stefano Pioli. Sotto la sua protezione, i giovani difensori del Milan non possono che apprendere dal classe 1995 tutte le qualità citate poco prima. In carriera ha vinto un solo campionato, quello francese nella passata stagione, mentre quest'anno ha conquistato con la sua Nazionale la Nations League. Adesso è anche arrivato il momento di vincere qualcosa in Italia. E' questo il desiderio espresso sotto l'albero di Natale di Milanello non solo da Maignan, ma da tutta la squadra.