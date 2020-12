Valore rosa Milan – Boom di Bennacer: il suo valore oggi

Milan, schizzato alle stelle il valore di Bennacer

Ismael Bennacer è uno dei prodotti più interessanti e immediati del Milan giovane progettato da Ivan Gazidis. Paolo Maldini e Zvonimir Boban, nell’estate del 2019, hanno creduto con decisione in uno dei giocatori in evidenza in un Empoli sì retrocesso in Serie B, ma che ha messo in campo qualità e idee. Non a caso tanti altri giocatori si sono accasati in Serie A: ad esempio Giovanni Di Lorenzo al Napoli, Francesco Caputo al Sassuolo o lo stesso Rade Krunic, sempre al Milan. L’ascesa dell’algerino è stata veloce ed inesorabile.

Esordisce con gol nell’Arles-Avignon, club della sua città natale, a gennaio del 2015 in Coppa di Francia. Nell’estate dello stesso anno viene subito notato dall’Arsenal, che lo inserisce nella squadra Under 23, con il debutto in prima squadra che avviene nell’ottobre del 2017. Ad agosto del 2017 i Gunners lo cedono a titolo definitivo all’Empoli, dove firma un contratto quadriennale. In Toscana la svolta della sua carriera con Andreazzoli che, da trequartista, lo reinventa mediano davanti alla difesa con risultati individuali eccellenti. Molti club mettono sotto osservazione Bennacer, ma il Milan brucia tutti e lo acquista per 16 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore con all’attivo una sola stagione in Serie A.

L’intuizione del Milan

Ma l'intuizione si è rivelata tutt'altro che sbagliata. Bennacer, ad inizio stagione, ha avuto un piccolo momento di difficoltà in cui gli veniva costantemente preferito Lucas Biglia. Ma era solo questione di tempo, il talento non ha avuto problemi ad esplodere definitivamente nei mesi successivi. E insieme a lui, il valore di mercato. Dai 16 milioni dell'estate del 2019, si è passati subito ai 22 milioni del marzo 2020, prima che il lockdown registrasse un calo a 17,5. La ripresa del campionato a giugno ha poi contribuito ad una nuova, incessante, ascesa. Il cartellino di Bennacer, a fine agosto, valeva ben 28 milioni di euro. Attualmente, un ulteriore incremento, con il valore schizzato a 33 milioni. In sintesi, il classe 1997 ha più che raddoppiato il suo prezzo di mercato nel giro di poco più di un anno. E ancora non è finita, perché la sua giovane età non potrà che permettere al ragazzo di puntare ancora più in alto.