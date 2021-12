VALORE ROSA MILAN – Boom di Alexis Saelemaekers: il suo valore oggi

Giunto al terzo anno con il Milan, Saelemaekers si è rivelato un vero e proprio affare di mercato: ecco a quanto ammonta oggi il suo valore

Enrico Ianuario

La crescita del Milan ha il volto di Alexis Saelemaekers. Arrivato al Milan nel gennaio del 2020 in prestito dall'Anderlecht, l'esterno belga avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di terzino destro, complici le non brillanti prestazioni di Davide Calabria e Andrea Conti. Il destino, però, ha voluto che la sua avventura in rossonero prendesse una piega diversa. Dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19, Saelemaekers è diventato un perno fondamentale per gli equilibri della squadra di Stefano Pioli.

Raramente ha giocato da terzino in quanto si è affermato sì sul lato destro del campo, ma da esterno alto nel 4-2-3-1 del Milan. Un ruolo che riesce a ricoprire molto bene, considerate la sua attitudine nel raddoppiare in fase difensiva ed essere propositivo, e creare superiorità numerica, in fase offensiva. A ciò bisogna sottolineare la sua costante crescita a livello qualitativo ed è assai apprezzata anche la sua adattabilità a sinistra. Insomma, Stefano Pioli si è trovato tra le mani un vero e proprio tesoro.

Tesoro che potrebbe essere quello che il Milan potrebbe incassare da una sua eventuale cessione. Sia chiaro, non è nei piani della dirigenza di via Aldo Rossi cedere Saelemaekers considerato che lo stesso calciatore ha da poco rinnovato il contratto sino al 2026, ma il suo valore di mercato è nettamente cresciuto rispetto a quanto è stato acquistato solamente quasi due anni fa. Inizialmente arrivato in prestito per 3.5 milioni di euro, i rossoneri lo hanno riscattato pagando l'Anderlecht ulteriori 3.5 milioni di euro per un totale di appena 7 milioni. Oggi il prezzo del suo cartellino è quasi triplicato, in quanto vale intorno ai 18 milioni di euro. E la notizia ancor più positiva è che si tratti solamente di un classe 1999 con ancora tanti ampi margini di miglioramento.