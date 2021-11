Valentina Vezzali e stadi al 100%: “La curva dei contagi deve abbassarsi”

Valentina Vezzali, sottosegretaria al Consiglio dei Ministri con delega allo sport, ha parlato della riapertura degli stadi al 100%.

La sottosegretaria al Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali ha parlato della riapertura degli stadi al 100%. Ecco le sue parole: "Ho sempre parlato di capienza stadi al 100% nell'ottica della situazione epidemiologica del Paese. Purtroppo in questo momentola situazione sta peggiorando, ci vuole responsabilità da parte di tutti noi così da non doverci rinchiudere di nuovo in casa. Poi, quando la curva si riabbasserà, potremo tornare a parlare di 100%. Ora il governo è attento alla tematica della vaccinazione, si sta parlando di terza dose per tutti e alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla. Non consentire il 100% è dire alle persone che ci vuole cautela, perché il Covid c'è ancora".