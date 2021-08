Valencia-Milan, ai rossoneri manca solo il gol. Brahim Diaz il migliore

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dei rossoneri in Valencia-Milan: bene la prova di Brahim Diaz da trequartista

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la prestazione dei rossoneri in Valencia-Milan . L'amichevole è terminata con la vittoria degli spagnoli 5-3 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Gol da dischetto di Giroud , ma il rigore decisivo è stato sbagliato da Rade Krunic, protagonista anche di una rissa nel corso del secondo tempo.

Il migliore in campo per il Milan è stato Brahim Diaz, che ha fatto vedere tutta la sua fantasia e tutta la sua imprevedibilità. C'è grande pressione nell'indossare la maglia numero 10, ma lo spagnolo sta dimostrando di poterla reggere. L'ex Real Madrid vuole vivere un anno di protagonista, anche se ovviamente sarà comunque necessario un giocatore sul mercato che possa alternarsi con lui in quella zona di campo durante la stagione

Un focus anche su Rafael Leao. Il portoghese è partito dal primo minuto nel ruolo di punta centrale, ma ancora una volta si è visto che fa fatica in quella posizione. Sulla fascia sinistra e destra ha invece fatto vedere delle ottime cose: l'ex Lille ha i piedi valutati, ma non può fare il centravanti. Il Milan in ogni caso crede in lui e non ha intenzione di metterlo sul mercato. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto