Vagnati-Juric, lite shock: insulti, parolacce e spintoni (Video)

Terremoto in casa Torino: lite pesante tra il direttore sportivo Davide Vagnati e l'allenatore Ivan Juric. Cosa succederà adesso?

Un evento inaspettato scuote l'ambiente Torino. Il direttore sportivo Davide Vagnati e l'allenatore Ivan Juric , infatti, sono quasi venuti alle mani dopo un accesissima lite verbale. Come mostrato nel video, i due non sono venuti alle mani soltanto grazie ad un componente dello staff tecnico che, alla meno peggio, è riuscito a sedare la loro rabbia.

Ma non sono mancati insulti, parolacce e uno spintone di Juric al suo superiore, che gli intimava di avere rispetto. L'ex Verona, senza mezzi termini, ha affermato: "Non ne ho". Cosa succederà adesso? Chissà che questa non possa rappresentare una frattura insanabile che porterà ad eventuali cambiamenti nei piani alti granata. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>