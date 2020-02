Una radio francese ha chiamato ‘Juvirus’ i tifosi della Juventus

NEWS DALL’ESTERO – Una pessima uscita da parte della radio francese RTL che ha chiamato ‘Juvirus’ i tifosi della Juventus mentre entravano allo stadio ieri sera in occasione della partita di Champions fra i bianconeri e il Lione. Il riferimento è diretto al Coronavirus che negli ultimi giorni sta colpendo il nostro paese. Una battuta assolutamente evitabile. A ripotare la notizia è Sport Mediaset.

