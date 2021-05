UFFICIALE – Filippo Galli nuovo dirigente del Parma: il comunicato

Ora è ufficiale: Filippo Galli, ex giocatore del Milan, entra a far parte della dirigenza del Parma. Ecco il suo nuovo ruolo

Nuova avventura per Filippo Galli. L'ex responsabile del settore giovanile del Milan è il nuovo responsabile dell'area metodologica del Parma . Filippo Galli dopo aver lasciato il club rossonero nell'estate 2018, ha deciso di mettersi in gioco in una piazza importante come quella emiliana. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma continua a prendere forma, e si arricchirà di un’ulteriore figura. Filippo Galli sarà infatti il nuovo Responsabile dell’Area Metodologica della società crociata".

"Sono orgoglioso di entrare a far parte del Parma Calcio. – ha dichiarato Filippo Galli – Ringrazio il Presidente Kyle Krause e il Managing Director Sport Javier Ribalta per avermi voluto in questo ambizioso progetto. L'Area Metodologica, della quale sarò il Responsabile, ha come obiettivo la crescita e la connessione di tutte le figure professionali dedicate allo sviluppo del talento".