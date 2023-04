UEFA, preoccupano le elezioni in Turchia: a rischio la finale di Champions

Come riportato da Independent, la UEFA si starebbe tutelando in caso di disordini a causa delle elezioni che si stanno svolgendo in Turchia

Come riportato da Independet, la UEFA si starebbe tutelando in vista dei disordini che potrebbero causare le elezioni in Turchia. La finale di Champions League 2022/23, infatti, dovrebbe essere ospitata dallo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul il 10 giugno, ma, con le votazioni turche previste per il 14 maggio, la possibilità che possano scoppiare alcuni problemi è dietro l'angolo.

Per questo motivo, la UEFA non si tirerebbe indietro nello spostare la sede ufficiale della finale della più grande competizione europea, seppur non siano stati ancora vagliati ipotetici nuovi stadi. Una variazione del genere, tuttavia, non sarebbe cosa nuova, poiché già durante la scorsa stagione, a causa della guerra in Ucraina, la UEFA decise di spostare la finale da San Pietroburgo a Parigi.