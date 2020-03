UEFA: “Rinvio EURO 2020 per Coronavirus? La situazione”

NEWS EURO 2020 – La crisi legata al Coronavirus può colpire anche le competizioni future, in particolare è a rischio EURO 2020. Oggi a tal proposito i colleghi di ‘Radiocor Plus’ de Il Sole 24 Ore hanno contattato proprio l’UEFA ricevendo indicazioni sul prossimo Europeo.

“L’Uefa prende molto sul serio la situazione legata al coronavirus e la sta monitorando da vicino stando in contatto con l’Oms e le Autorità nazionali riguardo i suoi sviluppi. Al momento non c’è necessità di cambiare nulla nel programma previsto [ma] il problema sarà tenuto costantemente sotto controllo”. L’inaugurazione di EURO 2020 è peraltro prevista in Italia, il prossimo 12 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma. Nessun cambiamento al momento, dunque per ora le date sono confermate.

Com’è noto, l’Europeo sarà itinerante. Oltre all’Italia, la competizione si giocherà diverse capitali europee e non solo: finale e semifinali si giocheranno a Londra, quarti di finale a San Pietroburgo, Monaco, Baku e proprio Roma; gli ottavi ad Amsterdam, Budapest, Bilbao, Copenaghen, Bucarest, Dublino e Glasgow. Speriamo che l’emergenza Coronavirus rientri molto prima di giugno.

