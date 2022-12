Ranking UEFA, il Milan in tredicesima posizione: Napoli terzo

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com i coefficienti stagionali per club si basano sui risultati dei club che partecipano all'attuale stagione di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. La classifica, combinata con quella delle quattro stagioni precedenti, determina il seeding per ogni club in tutti i sorteggi delle competizioni UEFA. Visto il grande percorso in Champions League, dunque, il Napoli si trova al terzo posto in classifica ed è l'unica italiana presente nella top 10. Al primo posto c'è il Bayern Monaco e al secondo il Liverpool. Tra le italiane quella più in basso è la Juventus, al 64° posto nel ranking stagionale. Il Milan, la seconda italiana presente in classifica, si trova in 13ª posizione davanti all'Inter, 16ª. 37° posto per la Fiorentina e 44° per la Roma. Calciomercato Milan – Dall’Inghillterra: “Grealish per Leao” >>>