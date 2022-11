UEFA, comunicato ufficiale: respinto ancora una volta il progetto Superlega

In linea con l'unità del calcio europeo, la UEFA e le parti interessate calcistiche partecipanti ancora una volta hanno respinto all'unanimità la logica alla base di progetti come ESL durante la discussione odierna. I partecipanti hanno preso atto, con sorpresa, delle affermazioni dell'AD di A22 Sports secondo cui questa società non rappresenta a nessun titolo nessun club, compresi i tre club che continuano a sostenere apertamente il progetto.

Il calcio europeo continuerà a restare unito fermamente per lo sviluppo futuro positivo del gioco e della società. La UEFA non vede l'ora di accogliere tutte le parti interessate e i partner riconosciuti del calcio europeo alla seconda Convenzione sul futuro del calcio europeo alla fine di questa settimana, dove prevale un dialogo costruttivo. Le discussioni riguarderanno argomenti dal buon governo e dalla competitività all'ulteriore sviluppo del calcio femminile. Milan, contro la Cremonese torna Kjaer in difesa. Panchina per Leao.