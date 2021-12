Udinese-Milan, Tonali è l’intoccabile del centrocampo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è ormai diventato indispensabile: contro l'Udinese dovrebbe giocare titolare

Pioli è consapevole della sua importanza e infatti lo sta gestendo nel migliore dei modi. Tonali spende molto energie in partita perchè dà tutto, e dunque il tecnico spesso lo sostituisce: l'ultima gara giocata per intero è quella del 25settembre contro lo Spezia. Di sicuro quando non c'è Tonali in campo la sua mancanza si sente. La sua crescita è stata esponenziale, tanto da conquistarsi la convocazione in Nazionale.