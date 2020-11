Udinese-Milan, Pussetto non ci sta: “Meritavamo il pareggio” / News

Udinese-Milan, i rimpianti di Pussetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ignacio Pussetto, attaccante bianconero, ha parlato così nel post partita di Udinese-Milan. I rimpianti dell’argentino ai microfoni dei canali ufficiali dell’Udinese: “Meritavamo un po’ di più, un pareggio ci poteva stare, sappiamo però che questa è la strada giusta per fare punti. Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, abbiamo fatto bene, c’è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni. Classifica? Sappiamo che non è quella che meritiamo e che servono punti al più presto, contro il Sassuolo sappiamo che sarà importante”.

