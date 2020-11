Udinese-Milan, Ibra frantuma record: ecco l’ultimo raggiunto | News

Udinese-Milan, Ibra conquista la Dacia Arena

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ha dichiarato Stefano Pioli, sono ormai finiti gli aggettivi per descrivere la grandezza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in occasione di Udinese-Milan, ha preso per mano la squadra trascinandola alla vittoria grazie ad un assist e un gol. Una marcatura che permette al numero 11 rossonero di battere un altro record personale nella sua straordinaria carriera. Ibra, infatti, non aveva mai timbrato il cartellino nelle precedenti trasferte ad Udine in Serie A, dove mancava dal lontano 2009.

