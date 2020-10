Udinese-Milan, i convocati di Gotti: due recuperi importanti | News

Udinese-Milan, i convocati di Gotti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Milan. Recuperano Jens Stryger Larsen, in gol a San Siro nel gennaio scorso, e Bram Nuytinck. Presente anche il grande ex Gerard Deulofeu, che dovrebbe partire dalla panchina. L’elenco completo:

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet.

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar.

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 22 Arslan; 37 Pereyra; 45 Forestieri.

ATTACCANTI: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski.

