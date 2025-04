Udinese-Milan 0-4: difesa a tre chiave del Derby? Ecco cosa cambia!

Una delle prestazioni più convincenti del Milan in questa stagione, Udinese-Milan 0-4, ma il risultato basta per parlare davvero di svolta? Rafa Leao e Theo Hernandez sono stati assoluti protagonisti. Ma il vero punto chiave è un altro: il passaggio alla difesa a tre. Nel video che trovate qui sotto, analizziamo tatticamente la partita insieme a Mattia Pellè, esperto del settore, e mettiamo a fuoco gli spunti più interessanti in vista del finale di stagione. Cosa ha funzionato davvero? E cosa, invece, deve ancora essere sistemato per la semifinale di Coppa Italia? Un’analisi ricca di schede e situazioni spiegate nel dettaglio, da non perdere per chi vuole capire davvero dove può arrivare questo Milan. Guarda il video, lascia il tuo mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella, commenta e condividi il contenuto con altri milanisti! E se vuoi sostenerci, puoi anche abbonarti o fare una donazione durante le dirette! Per tutti gli aggiornamenti, continua a seguirci anche su PianetaMilan.it e su tutti i nostri profili social ufficiali.