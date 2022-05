Ucraina, Shevchenko vola a Kiev per incontrare il Presidente Zelensky

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è volato da Londra a Kiev per incontrare il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky

Enrico Ianuario

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Andriy Shevchenko è andato di persona ad incontrare il Presidente dell'Ucraina Zelensky. Un incontro voluto e rischiato da Sheva, il quale sta dedicando tutte le sue energie non più al calcio ma per aiutare la sua Nazione ad affrontare la guerra attualmente in corso nella sua patria.

"È diventato il primo ambasciatore della piattaforma di raccolta fondi UNITED24, lanciata dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky", scrive Shevchenko sul suo profilo social. "Per incontrarlo di persona, ho superato il viaggio da Londra a Kiev e sono più felice che mai di essere qui a casa. Rappresento l'Ucraina nell'arena calcistica internazionale da molti anni. Ma oggi, quando il mio paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare l'Ucraina".

"Vi incoraggio a fare una donazione a@u24.gov.ua. Tutti i fondi saranno immediatamente trasferiti sui conti della Banca nazionale ucraina: puoi donare allo sminamento dell'Ucraina, salvare la vita di qualcuno donando per esigenze mediche o ricostruire un asilo nido o un ponte. Ogni contributo è inestimabile, poiché la Russia ha distrutto più di 7.000 edifici, migliaia di chilometri di strade e sta uccidendo gli ucraini ogni giorno. Ringrazio il Presidente dell'Ucraina per la fiducia e per questo grande onore. E grazie a ciascuno di voi per il vostro coinvolgimento! Vi invito a contribuire alla vittoria dell'Ucraina. Nella vittoria della libertà, nella vittoria del mondo libero", conclude Shevchenko. Milan, le top news di oggi: ultime sul futuro di Ibrahimovic e Kalulu.

