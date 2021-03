Turchia-Lettonia 3-3, gol e assist per Hakan Calhanoglu | News

Calhanoglu è stato protagonista assoluto nella gara tra la Turchia e la Lettonia: il numero 10 rossonero è stato autore di un gol e un assist

Sceso in campo dal primo minuto nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022, Hakan Calhanoglu è stato protagonista assoluto in Turchia-Lettonia. Il numero dieci rossonero, infatti, è stato autore di un assist per la rete del suo compagno di squadra Karaman e del gol del momentaneo 2-0. La sua partita è durata 65 minuti, mentre il match è terminato con il risultato di 3-3. L'altra rete dei padroni di casa è stata segnata Yilmaz, mentre gli ospiti hanno pareggiato grazie ai timbri di Savalnieks, Uldrikis e Ikaunieks. Intanto Zaccheroni parla nella nostra intervista esclusiva. Il tecnico boccia Vlahovic.