Turchia-Italia 2-3: papera Donnarumma, assist per Tonali / News

È terminata da pochi minuti la partita tra Turchia e Italia. Sandro Tonali fornisce un assist, Gianluigi Donnarumma da rivedere

Un premio di consolazione, una vittoria da cui ripartire per costruire il futuro. L'Italia ha avuto la meglio per 3-2 in amichevole contro la Turchia. Una partita che è iniziata nel peggiore dei modi, con il gol di Cengiz Under, arrivato da una chiara incertezza di Gianluigi Donnarumma, che si fa passare la palla tra le gambe contro troppa facilità. Gli azzurri, però, reagiscono bene e trovano il gol prima con un bel colpo di testa di Bryan Cristante, poi con Giacomo Raspadori, che sfrutta un assist del milanista Sandro Tonali.