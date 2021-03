Trezeguet: “Nessuno si aspettava un Milan così competitivo”

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato de valori in campionato delle prime tre big in Italia. Il francese si dice sorpreso dal Milan

Renato Panno

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato de valori in campionato delle prime tre big in Italia. Il francese si dice sorpreso dal Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "La coppia Lukaku-Lautaro è quella più importante. Sono due giocatori che hanno segnato tanto, rispondono alle esigenze di Conte. E poi c’è Cristiano che continua a dimostrare la sua volontà e determinazione. Nessuno si aspettava il Milan a certi livelli, però sta dimostrando di essere competitivo. Il livello del campionato si è alzato di tanto, è più divertente". Intanto Baresi, vicepresidente del Milan, ha parlato del futuro di Tomori e non solo.